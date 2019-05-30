28.4 مليار يورو إيرادات الأندية الأوروبية.. وإنجلترا تتصدر

سجلت أندية الدوريات الكبرى في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، إيرادات مالية مجمعة بقيمة 6ر15 مليار يورو (4ر17 مليار دولار) خلال موسم 2017- 2018 بزيادة 6% عن الموسم الماضي.

وسجلت كل الأندية على مستوى قارة أوروبا رقماً قياسياً من الإيرادات بقيمة 4ر28 مليار يورو، وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بحسب ما ذكرته مجموعة “ديلويت” الإنجليزية لخدمات الأعمال الرياضية في تقريرها الصادر اليوم الخميس.

وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بأرباح إجمالية بلغت 4ر5 مليار يورو.

وتفوقت إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 72% لى الدوري الألماني (بوندسليغا) الذي حل في المركز الثاني بإيرادات بلغ 2ر3 مليار يورو في الوقت الذي سجل فيه الدوري الإسباني 1ر3 مليار يورو.

وحافظت “البوندسليغا” على الصدارة في معدل الحضور الجماهير بمتوسط 44 ألف مشجع للمباراة الواحدة.