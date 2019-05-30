سيدروبولس إناستاسيوس حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، على تعيين اليوناني، سيدروبولس إناستاسيوس، حكما لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي إناستاسيوس، حكما لمباراة الزمالك والإنتاج الحربيفي الدوري. تقام المباراة في تمام العاشرة مساء، اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز.

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