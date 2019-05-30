دياز يوجه رسالة وداع لنجوم بيراميدز وتركي آل الشيخ

حرص الأرجنتيني إيمليانو دياز، مساعد مدرب فريق بيراميدز، على توجيه رسالة وداع للاعبي الفريق، ومجلس إدارة النادي بعد أن تم إعلان رحيل الجهاز الفني بقيادة والده، رامون دياز، عن تدريب الفريق بنهاية الموسمالجاري.
كما وجه دياز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" الشكر لإدارة بيراميدز، ولتركي آل الشيخ مالك النادي.
وقال إيمليانو: "أشكر الإدارة وكل الطاقم الفني،
"لقد حظيت بذكريات سعيدة معكم بعد أن نجحنا في تحقيق أهدافنا، أتمنى لكم الأفضل، وكما أخبرتكم دائما، لا تتوقفوا عن الإيمان بأنفسكم، أنتم قادرون على تحقيق انجازات كبيرة".
واختتم: "شكرا لبيراميدز، تركي آل الشيخ، شكرا لكل مصر".
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