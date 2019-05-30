رئيس الزمالك يُحفز لاعبيه قبل مواجهة الإنتاج

اجتمع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز، المقرر لها مساء اليوم الخميس.
قام منصور بتحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز، مشددًا على أهمية هذه المباراة في مشوار بطولة الدوري.
كما حرص رئيس الزمالك على توجيه الشكر لكل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني
قام منصور بتهنئة الجميع بأسمائهم، خلال جلسته مع الفريق على هامش المران الأخير قبل مواجهة الإنتاج الحربي، وكذلك قام بتهنئة الغائبين واطمأن على موعد عودتهم للفريق.
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