رئيس الزمالك يشكر اللاعبين على التتويج الإفريقي

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين على جهدهم الفترة الأخيرة وتتويجهم بلقب البطولة الكونفدرالية. الكونفدرالية. كما وجه منصور الشكر لاسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي على جهودهما مع الفريق الفترة الأخيرة. وأثنى رئيس النادي على الجهد الكبير الذي بذله أحمد مرتضى لتخرج المباراة النهائية بالبطولة بهذا الشكل من التنظيم واستضافة الفريق المغربي وكل الضيوف بالاتحاد الأفريقي وكذلك دخول الجماهير لتخرج المباراة في أفضل صورة.

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