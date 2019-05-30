مكافآت خاصة للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الإدارة رصدت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مكافآت مجزية بعد التتويجبلقب البطولة الكونفدرالية.
وأوضح منصور خلال جلسته مع اللاعبين أنهم سيحصلوا على قيمة الدفعة الأخيرة من
كما وعد رئيس النادي اللاعبين برحلات حج أو عمرة لهم ولذويهم كمكافأة إضافية لهم.
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