قبل نهائي ليفربول وتوتنهام.. تعرف على الأوراق الرابحة وطريقة اللعب

ينتظر عشاق ومتابعو كرة القدم حول العالم قمة إنجليزية نارية على ملعب واندا ميتروبوليتانو فى مدريد، فى نهائى دورى أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام والذى سيقام فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل.

ونستعرض سويًا أهم المقارنات بين ليفربول وتوتنهام قبل النهائى المرتقب:

الأوراق الرابحة لليفربول

يمتلك نادى ليفربول الذى خاض نهائى دورى الأبطال الموسم الماضى وخسر أمام ريال مدريد 3-1، العديد من النجوم التى من الممكن أن تحسم النهائى لصالحه ويأتى على رأسهم المصرى محمد صلاح هداف الدورى الإنجليزى للموسم الحالى والماضي، وأفضل لاعب فى أفريقيا.

وبجوار محمد صلاح النجم السنغالى ساديو مانى هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم مناصفة مع صلاح برصيد 22 هدفًا، وأيضًا البرازيلى روبرتو فيرمينو، حيث مثل الثلاثى قوة هجومية غير عادية الموسم الماضي، بالإضافة إلى أوريجى المتألق فى المباراة الأخيرة أمام برشلونة وسجل هدفين.

وفى الوسط عاد النجم الإنجليزى أليكس تشامبرلين من الإصابة وشارك مع الريدز فى المباراة الأخيرة بالدورى الإنجليزي، وبجواره الهولندى فينالدوم الذى سجل هدفين فى برشلونة فور نزوله بديلًا خلال الريمونتادا التاريخية فى نصف النهائي، فى حين يغيب نابى كيتا للإصابة.

وفى الدفاع يمتلك نادى ليفربول أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم العملاق الهولندى فيرجيل فان دايك، وبجواره الكرواتى لوفرين وصيف كأس العالم الماضي.

وفى حراسة المرمى يأتى البرازيلى أليسون بيكر المصنف ضمن أفضل حراس المرمى فى العالم خلال الفترة الأخيرة.

الأوراق الرابحة لتوتنهام

تضم تشكيلة توتنهام العديد من العناصر المميزة والقادرة على إزعاج الريدز فى مباراة السبت،

بعد أن حقق الفريق مفاجأة مدوية بتأهله إلى المباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه.

ويعول ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى للسبيرز بشكل كبير على مهاجمة الكورى الجنوبى سون هيونج الذى لعب دوراً حاسماً فى تخطى توتنهام لعقبة مانشستر سيتى فى ربع نهائى البطولة بعد أن سجل هدف الفوز فى مباراة الذهاب قبل أن يسجل هدفين فى لقاء الإياب.

وبجانب سون يأمل بوكيتينو فى استغلال الحالة الرائعة التى يعيشها صانع ألعاب الفريق لوكاس مورا بطل ريمونتادا نصف النهائى أمام أياكس، بعد أن سجل ثلاثة أهداف ليحول تأخر فريقه بهدفين لفوز قاتل فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

ومن الممكن أن يفتقد الفريق لنجمه الأول هارى كين الذى يغيب بسبب إصابته فى الكاحل رغم بداية عودته خلال الأيام الماضية، قبل ابتعاده عن الملاعب فى الشهرين الأخيرين، ويعد كين أحد أبرز هدافى كرة القدم الأوروبية فى السنوات الأخيرة.

طريقة لعب ليفربول

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يعتمد فريق ليفربول فى طريقة لعبه تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب المدير الفني، على طريقة 4-3-3، مستخدمًا الضغط العالى على المنافس من الثلث الأمامى مع التحول السريع من وضعية الدفاع إلى الهجوم فى الهجمات المرتدة والتى ينفذها لاعبو ليفربول بشكل مثالي.

بالإضافة إلى السرعات الفائقة التى يتمتع بها محمد صلاح وساديو مانى جناحى الريدز،

مع الدخول فى العمق ومنح الفرصة للظهيرين بالتقدم وخلق زيادة عددية أمام مرمى المنافس تربك المدافعين.

وتعد طريقة لعب ليفربول أشبه بطريقة المهاجم الوهمى وعدم الاعتماد على المهاجم الصريح، حيث تجد مرة صلاح مهاجمًا ومرة أخرى فيرمينو، ومرة ثالثة ماني، ما يشتت مدافعى الخصم.

طريقة لعب توتنهام

يعتمد بوكيتينو بشكل أساسى على طريقة 4-4-2 «دياموند» بوجود رباعى فى خط الوسط على رأسهم إيريك داير أو وانياما وأمامه على الدائرة كل من ديلى آلى وسيوكو وأمامهم صانع الألعاب الكلاسيكى إيريكسن خلف ثنائى الهجوم سون هيونج ولوكاس مورا.

وعلى الرغم من تفضيل بوكيتينو لهذه الطريقة إلا أنه يمتاز بمرونة تكتيكية كبيرة، حيث لعب بعدة طرق مختلفة مثل 4-2-3-1 وهى الطريقة التى لعب بها مباراة الذهاب أمام أياكس فى نصف النهائى وهى التى انتهت بخسارته بهدف نظيف، كما لعب بطريقة 4-2-3-1 فى العديد من المباريات وإن كان غياب كين قد يمنعه من الاعتماد على هذه الطريقة التى تحتاج وجود مهاجم كلاسيكى مثل هاري.

ريمونتادا الريدز

جاء تأهل ليفربول إلى نهائى دورى الأبطال بعد ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة الذى فاز ذهابًا على ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة، لكن كتيبة كلوب تفوقت فى الإياب على أنفيلد برباعية للتاريخ.

ريمونتادا السبيرز

بينما تأهل توتنهام إلى النهائى بعد هو الآخر بعد ريمونتادا تاريخية على أياكس الهولندى الذى فاز على توتنهام فى إنجلترا بهدف نظيف، ثم أنهى الشوط الأول فى الإياب على أرضه بهولندا متفوقًا بثنائية نظيفة، ليعود توتنهام من بعيد ويسجل ثلاثية تاريخية تمنحه التأهل.

قيمة لاعبى الفريقين

سيشارك ليفربول فى النهائى أمام توتنهام بلاعبين تصل قيمتهم المالية إلى 331.5 مليون جنيه إسترليني، مع غياب نابى كيتا، الذى تصل قيمته إلى 53 مليون جنيه إسترليني، بسبب إصابته.

بينما قيمة لاعبى توتنهام، ستكون أقل بكثير، لأنها لن تتجاوز 129.5 مليون جنيه إسترليني، أى أنها أقل بمرتين والنصف تقريبًا، مقارنة بالفريق الخصم.