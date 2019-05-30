رياضة | مدربون × كان 2019.. مدرب بنين ميشيل دوسييه "مُتخصص" أمم إفريقيا و"غاوي" هزائم أمام مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019.. مدرب بنين ميشيل دوسييه "مُتخصص" أمم إفريقيا و"غاوي" هزائم أمام مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة العاشرة من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب الفرنسي "ميشيل دوسييه" المدير الفني لمنتخب بنين، والذي قاد المنتخب البنيني للتأهل لبطولة أمم إفريقيا بعد غياب 10 سنوات منذ آخر مشاركة في البطولة القارية عام 2010.

- مسيرته الكروية:

ميشيل دوسييه من مواليد 28 مايو لعام 1959 بمدينة "كان" الفرنسية ويبلغ عمره 60 عامًا، كان يلعب في مركز حراسة المرمي، بدأ مسيرته الكروية ضمن صفوف فريق كان عام 1978 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول واستمر معه حتي موسم 1981 / 1982.

انتقل "دوسييه" لصفوف فريق نيس عام 1981 ولعب له عامين فقط، ثم انتقل لصفوف فريق أوليمبيك أليس الفرنسي عام 1983 ولعب معه عام واحد قبل أن يعود لصفوف فريق كان عام 1984 ولعب له عامين، ولعب فترة قصيرة في فريق (FC Montceau Bourgogne)، قبل أن يعود لفريق كان والذي استمر معه حتي ختام مشواره الكروي عام 1996.

- مسيرته التدريبية:

اتجه ميشيل دوسييه للتدريب بعد اعتزاله كرة القدم، وعمل مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني لفريق كان الفرنسي، وفي 8 سبتمبر عام 2002 تولي القيادة الفنية لمنتخب غينيا وقاده في بطولة أمم إفريقيا 2004 ووصل به للدور ربع النهائي للبطولة لكن خسر أمام مالي 2-1 وودع البطولة، ورحل عن تدريب المنتخب الغيني في 31 مارس نفس العام.

انضم دوسييه للجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار في يناير 2006 كـ"مدرب مساعد" واستمر معه عدة أشهر قبل أن يتولي القيادة الفنية لفريقه السابق كان الفرنسي في الفترة من 1 يوليو 2006 وحتي 30 يونيو 2007.

في يناير عام 2008 تولي ميشيل دوسييه القيادة الفنية لمنتخب بنين وقاده في بطولة الأمم الإفريقية 2010 في أنجولا ولكنه فشل في تجاوز دور المجموعات بعد تعادل مع موزمبيق وهزيمتين أمام مصر ونيجيريا، كما فشل في الصعود بالمنتخب البنيني لبطولة كأس العالم بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة في التصفيات المؤهلة للمونديال خلف غانا، ورحل عن تدريب الفريق.

عقب رحيله عن تدريب منتخب بنين تولي القيادة الفنية لمنتخب غينيا في ولايتين جديدتين الأولي كانت في الفترة من مايو 2010 وحتي ديسمبر 2013، وقاد المنتخب الغيني للتأهل لبطولة أمم إفريقيا 2012 ولم يتجاوز دور المجموعات بعد فوز كاسح على بتسوانا 6 / 1 وخسارة أمام مالي 1/0 وتعادل مع غانا 1 / 1، ولكنه رحل بعدما فشل في قيادة المنتخب الغيني لنهائيات كأس العالم 2014.

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عاد دوسييه لقيادة منتخب غينيا مجددًا في فبراير 2014 وقاد المنتخب الغيني لنهائيات أمم إفريقيا 2015 وصعد به للدور ربع النهائي قبل خسارته أمام منتخب غانا بثلاثية نظيفة، ليرحل عن تدريب المنتخب.

تولي المدرب الفرنسي قيادة منتخب كوت ديفوار في يوليو 2015 ونجح في الصعود بالمنتخب الايفواري لنهائيات أمم إفريقيا 2017 بالجابون، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات بعد تعادلين مع توجو والكونغو الديمقراطية وخسارة أمام منتخب المغرب، ليتم إقالته من تدريب منتخب الأفيال.

عاد ميشيل دوسييه لتدريب منتخب بنين مرة أخري في يونيو 2018 وكالعادة صعد به لبطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات بـ 10 نقاط بعد منتخب الجزائر المتصدر، ويلعب منتخب بنين في البطولة القارية ضمن المجموعة السادسة مع الكاميرون وغانا وغينيا بيساو.

ويعتبر "دوسييه" متخصص المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، حيث ستكون مشاركته مع منتخب بنين في النسخة المقبلة من البطولة هي المشاركة السادسة له في البطولة القارية، حيث سبق وشارك بالبطولة 3 مرات مع منتخب غينيا 2004، 2012، 2015، كما قاد منتخب كوت ديفوار في نسخة عام 2017، أما مع منتخب بنين سبق وقاده في نسخة البطولة عام 2010 قبل أن يعيده للعرس الإفريقي بعد غياب 9 سنوات في النسخة القادمة.

- أرقامه مع منتخب بنين:

قاد ميشيل دوسييه في 13 مباراة خلال ولايته التدريبية الأولي من 2008 وحتي 2010، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر مثلها وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

أما في الولاية الحالية قاد "دوسييه" المنتخب البنيني في 5 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلها وتعادل في مباراة، وسجل لاعبوه 4 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

- مواجهاته ضد منتخب مصر:

تقابل المدرب الفرنسي ميشيل دوسييه في 4 مباريات سابقة ضد منتخب مصر، مباراتين خلال قيادته لمنتخب غينيا ومباراتين مع منتخب بنين، فاز منتخب الفراعنة بالمواجهات الأربعة.

أول مواجهة كانت ودية خلال قيادته لمنتخب بنين 2008 وفاز منتخب مصر 5 / 1، وتجدد اللقاء بينهما مرة أخري في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2010 وفاز الفراعنة أيضًا 2 / 0.

بينما التقي "دوسييه" مرتين مع منتخب مصر خلال قيادته لمنتخب غينيا وذلك في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز المنتخب المصري 3 / 2 و 4 / 2 على الترتيب.