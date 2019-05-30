رياضة | اتحاد جدة يخطط لخطف نجم النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يخطط لخطف نجم النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الخميس من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة تسعى إلى تدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في ظل الخطة التي تم وضعها لعودة العميد مرة أخرى لمنصات التتويج.

وتسعى الإدارة برئاسة لؤي ناظر إلى تعويض الجماهير عن المستوى الباهت الذي قدمه الفريق خلال الموسم المنتهي على الرغم من وصول العميد إلى المباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين لكنهم خسروا ضد التعاون وأنهوا الدوري في مركز لا يليق بتاريخ النمور.