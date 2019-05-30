رياضة | نجم توتنهام: الجميع سيري قوتنا الحقيقية في نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام: الجميع سيري قوتنا الحقيقية في نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كريستيان إريكسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن أهمية فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا.

وقال إريكسن في تصريحات عبر "سكاي سبورت"، إن الفوز باللقب سيغير من شأن فريقه أمام العالم، وإثبات القوة الحقيقية لنا ستكون في مدريد يوم النهائي".

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وأضاف إريكسن "الفوز باللقب سيغير كذلك كيف يفكر الناس فينا كلاعبين في توتنهام، إذا نظرت من وجهة نظر تاريخية إلى حيث كان توتنهام من قبل، لم نحصل على ألقاب أوروبية".

واختتم لاعب توتنهام حديثه قائلا، "إنه شيء مبهر أن تفوز بدوري الأبطال كلاعب، ويجب أن تذهب إليه في الوقت الحالي وآمل أن يسقط في طريقنا".

ويلتقي توتنهام الإنجليزي مواطنه ليفربول، مساء السبت المقبل، بمعقل أتليتكو مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.