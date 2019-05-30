رياضة | أرقام "الكان" القياسية (10).. إنجاز تاريخي لـ"الجوهري" و" ستيفن كيشي" في بطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (10).. إنجاز تاريخي لـ"الجوهري" و" ستيفن كيشي" في بطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة العاشرة من سلسلة "أرقام الكان القياسية" انجاز المدربان محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر وستيفن كيشي المدرب السابق لمنتخب نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا.

ويعتبر الثنائي الجوهري وكيشي هما المدربان الوحيدان اللذان استطاع التتويج بكأس أمم إفريقيا كـ"لاعب ومدرب" في تاريخ البطولة:

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1- محمود الجوهري:

نجح "الجوهري" في الفوز بكأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر كـ"لاعب" في نسخة البطولة عام 1959، وتوج بلقب البطولة كـ "مدرب" مع منتخب الفراعنة عام 1998.

2- ستيفن كيشي:

المدرب النيجيري ستيفن كيشي كرر إنجاز "الجوهري" بعدما حصد كأس أمم إفريقيا كـ"لاعب" عام 1994، وقاد منتخب بلاده للتتويج باللقب القاري كـ"مدرب" في نسخة البطولة عام 2013.