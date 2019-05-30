رياضة | إتجاه قوي لتزكية محمد القاسم لرئاسة التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتجاه قوي لتزكية محمد القاسم لرئاسة التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجمه النية لدى أعضاء مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى تجديد رئاسة محمد القاسم للنادي وذلك بسبب النجاحات التاريخية التي حققها بعد تتويج الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للمرة الأولى في التاريخ بالإضافة إلى التأهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بإحتلال المركز الثالث في الدوري.

وكتب الحساب الرسمي لفريق نادي التعاون عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه تم تحديد يوم الثامن عشر من شهر يونيو المقبل لإنعاقد الجمعية العمومية للفريق.

وكانت الجمعة العمومية العادية التي تم إنعاقدها في العام 2017 قد زكت القاسم وأعضاء مجلس إدارته لرئاسة النادي.