رياضة | مدرب تونس يوضح أسباب تأجيل ضم المحليين لقائمة نسور قرطاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تونس يوضح أسباب تأجيل ضم المحليين لقائمة نسور قرطاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لمنتخب تونس الاول لكرة القدم الآن جيريس أنه وجد صعوبة كبيرة في تحديد الأسماء التي ستشارك في المباراة الودية التي ستجمع نسور قرطاج بالمنتخب العراقي يوم الجمعة الموافق السابع من شهر يناير المقبل.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تم إنعاقده اليوم الخميس أكد جيريس أن قائمة المنتخب للقاء العراق ضمت أربعة عشر لاعباً فقط يلعبون خارج تونس بالإضافة إلى سبعة لاعبين من العناصر الأوليمبية وذلك من أجل إنتظار نهاية الموسم لتحديد اللاعبين المحليين.

وتعتبر مباراة العراق هي التجربة الودية الأولى في طريق إستعداد نسور قرطاج لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.