رياضة | مفاجأة.. جيسوس يقترب من تدريب أحد الأندية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جيسوس يقترب من تدريب أحد الأندية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، ما يتردد عن اقترابه من توليه تدريب فريق فلامينجو البرازيلي، مؤكدًا إلى أنه لم يحسم وجهته المقبلة، مشيرًا إلى وجود عروض له من بعض الأندية مصري.

جيسوس" سبق له قِبل اللعب في المنطقة العربية، حيث تولي تدريب الهلال السعودي في يونيو الماضي، ثم رحل في يناير الماضي بعد مشاكل مع إدارة النادي.

وذكر جيسوس في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "لم يكن لدّي أي اتصال مع فلامينجو، ولم يتحدث معي أي أحد من النادي".

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وتابع: "ومسؤولو الهلال يريدون مني العودة إلى السعودية مرة أخرى، في الأيام القليلة المقبلة، ستكون هنُاك أخبار حول مستقبلي".

وأضاف: "هناك أيضًا عدد من الأندية في مصر يتفاوضون معي لتولي تدريب فريقهم".

وتشير التقارير إلى أن جيسوس، قد يتولى تدريب بيراميدز؛ إذ يُعد صديقًا لمالك النادي المستشار "تركي آل الشيخ"، أو قد يتولى قيادة النادي الأهلي، في ظل المؤشرات التي تُحيط بمستقبل الأوروجوياني "مارتن لاسارتي" المدير الفني للقلعة الحمراء.

كما يبحث مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عن مدرب جديد لقيادة الفريق؛ إذ تؤدي كل المؤشرات إلى رحيل المدرب السويسري كريستيان غروس عن الزمالك بعدما رفض تجديد عقده.