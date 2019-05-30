رياضة | الزياتي يعلن عن رغبته في الترشح لرئاسة الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزياتي يعلن عن رغبته في الترشح لرئاسة الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب رضوان الزياتي عضو مجلس الشعب، عن نيته في الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالفترة المقبلة، مؤكدا أنه يدرس الموضوع بشكل جدي.

وكتب الزياتي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "أدرس جاديا الترشح لانتخابات رئاسة مقعد الجبلاية ".

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم بالعام المقبل، وسط أنباء تشير إلى رغبة هاني أبوريدة رئيس المجلس الحالي، لا يرغب في خوض سباق الانتخابات مجددا والاكتفاء بهذه الفترة، لأسباب صحية ورغبته في الابتعاد.