رياضة | طلبات ميسي أوامر.. الصديق القديم يقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلبات ميسي أوامر.. الصديق القديم يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من الانتقال إلى برشلونة وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وأوضح الصحفي مارسيلو بيشلير خلال تصريحاته لموقع "Esporte Interativo"، أن برشلونة يريد إعادة نيمار مجدداً.

وقال بيشلير، في تصريحاته: "نيمار يقترب من برشلونة والاتفاق ممكن وهناك فرصة للعب البرازيلي مجدداً بجانب ميسي والأمور ليست مستحيلة".

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن ميسي طلب من إدارة برشلونة عودة نيمار وبقاء إرنستو فالفيردي رغم إخفاقاته الأخيرة مع النادي الكتالوني.