رياضة | رونالدو يمتدح محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يمتدح محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأسطورة رونالدو يتحدث عن صلاح وقوة الليجا الإسبانية

أكد الظاهرة رونالدو، أن الدوري الإسباني أقوى من الدوري الإنجليزي، رغم وجود أربع فرق من البريميرليج بنهائيات أوروبا.

وأثنى رونالدو، على مستوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، كونه واحد من أفضل لاعبي العالم بالوقت الحالي.

Advertisements

وقال رونالدو في تصريحات صحفية لجريدة "آس الإسبانية"، "لا أعتقد أن الدوري الإنجليزي أفضل من الدوري الإسباني، ربما عائدات البث التي تحصل عليها الأندية أكثر هناك، لكن أفضل اللاعبين يتواجدون في الليجا، أو على الأقل معظمهم".

وأضاف رونالدو، "ليونيل ميسي بالنسبة لي هو الأفضل واللاعب رقم واحد، إنها موهبة سنحتاج إلى 20 أو 30 عامًا لرؤية شيء مماثل".

وواصل لاعب برشلونة وريال مدريد وإنتر السابق "أحب أيضا محمد صلاح وإيدن هازارد ونيمار وكيليان مبابي".