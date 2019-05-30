رياضة | الظفرة الإماراتي يتعاقد مع الهولندي مايكل ريشيوفيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الظفرة الإماراتي يتعاقد مع الهولندي مايكل ريشيوفيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة الاماراتي اليوم الخميس عن التعاقد مع الهولندي مايكل ريشيوفيل لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي إن أي سي بريدا الهولندي وذلك في صفقة إنتقال حر ليكون اللاعب بذلك أولى صفقات الفريق من اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.

وكان نادي الظفرة قد أعلن عن تعاقده مع الظهير الأيسر محمد سيف راشد قادماً من صفوف فريق نادي دبا الفجيرة في صفقة إنتقال حر وذلك لمدة موسمين ليكون ثاني صفقات الفريق من اللاعبين المحليين بعد التعاقد مع مسعود سليمان مدافع النصر.

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وتفاضل الإدارة في الوقت الحالي بين عدد كبير من اللاعبين المحترفين لضم ثلاثة عناصر منهم بعد نهاية إعارة البرازيلي دوس سانتوس وإنتهاء تعاقد عطوشي ورحيل ميليلسي.

ومن المنتظر أن يبقى البرازيلي ديجو في الفريق لمدة موسم آخر بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مباريات الموسم الماضي على الرغم من تعرضه لإصابة قوية في الكاحل.