رياضة | شاهد الفيديو الذي يؤكد رحيل كريستيان جروس عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الفيديو الذي يؤكد رحيل كريستيان جروس عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت علامات الغضب الشديد على كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك أثناء جلسة رئيس النادي مع اللاعبين حتى أنه لم يلتفت لما يقوله رئيس النادي لمدة 18 دقيقة.

وبدت علامات الاستياء الشديدة على وجه كريستيان جروس مما يكشف عن رغبته في الرحيل عقب مباراة الإنتاج الحربي ونهاية عقده مع القلعة البيضاء في ظل رغبة المجلس في عدم التجديد له.

وأكد رئيس الزمالك أن الفوز على فريق الإنتاج الحربي اليوم يعد مفتاح لقب الدوري المصري هذا الموسم لأن المنافس لم يعرف مصيره من الهبوط أو البقاء بخلاف الأندية التالية.

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وقال رئيس الزمالك ساخرًا: "الأهلي يريد تأجيل القمة الإسلامية التي تعقد بالسعودية اليوم لحين خوض الزمالك مبارياته قبل الأهلي".

وأصاف رئيس الزمالك أنه لا بديل عن الفوز في مباراة الإنتاج الحربي مشيرًا إلى أن بطولة الكونفيدرالية أثبتت أن جماهير القلعة البيضاء مثل جماهير الأهلي في مصر لكنها أكبر خارج مصر في جميع أنحاء الوطن العربي.