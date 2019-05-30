رياضة | الاتحاد الإنجليزي يحذر الجماهير المتعصبة قبل دوري أمم أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإنجليزي يحذر الجماهير المتعصبة قبل دوري أمم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجماهير تجنب أي سلوك "مثير للحرج" وغير منضبط خلال نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في البرتغال الشهر المقبل.

ونشر الاتحاد الإنجليزي عبر مقطع فيديو، بعنوان "لا تكن هذا الأحمق" مستعرضاً سلوكيات بعض المشجعين المتعصبين في الأشهر الأخيرة.

وانتهى مقطع الفيديو برسالة من مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، يحث فيها المشجعين على جعل إنجلترا فخورة بهم من خلال السلوك السليم.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت العام الماضي، يظهر فيه مشجعون إنجليز يرشقون الشرطة بقارورات ويقذفون دراجات إلى قنوات أمستردام قبل مباراة ودية ضد هولندا.

واعتقل 90 مشجعاً قبل اللقاء وتعرض النشيد الوطني الهولندي لصيحات استهجان من غالبية الجمهور الإنجليزي.

Advertisements

ووصلت إنجلترا إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم العام الماضي وتأهلت أربعة فرق إنجليزية للنهائي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم.

وفاز تشيلسي 4-1 على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء، بينما يلتقي ليفربول مع توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في مدريد بعد غد السبت.

وستلعب إنجلترا ضد هولندا في قبل نهائي دوري الأمم يوم السادس من يونيو (حزيران) وبعدها بثلاثة أيام ستواجه البرتغال أو سويسرا في النهائي أو لتحديد المركز الثالث.