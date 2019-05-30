رياضة | رئيس الزمالك: الفوز على الإنتاج هو الدوري.. جمهورنا أكبر من مشجعي الأهلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك: الفوز على الإنتاج هو الدوري.. جمهورنا أكبر من مشجعي الأهلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس إدارة الزمالك أن الفوز على فريق الإنتاج الحربي اليوم يعد مفتاح لقب الدوري المصري هذا الموسم لأن المنافس لم يعرف مصيره من الهبوط أو البقاء بخلاف الأندية التالية.

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وقال رئيس الزمالك ساخرًا: "الأهلي يريد تأجيل القمة الإسلامية التي تعقد بالسعودية اليوم، لحين خوض الزمالك مبارياته قبل الأهلي".

وأصاف رئيس الزمالك أنه لا بديل عن الفوز في مباراة الإنتاج الحربي مشيرًا إلى أن بطولة الكونفيدرالية أثبتت أن جماهير القلعة البيضاء مثل جماهير الأهلي في مصر لكنها أكبر خارج مصر في جميع أنحاء الوطن العربي.