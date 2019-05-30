رياضة | برشلونة يحدد 100 مليون يورو للاستغناء عن نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد 100 مليون يورو للاستغناء عن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي برشلونة الاسباني، على استعداد تام لبيع البرازيلي فيليب كوتينيو وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك لعدم الحاجة إلى خدماته مع البارسا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عبر غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الخميس 30 مايو، إن "كوتينيو في السوق".

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يحتاج للبيع من أجل شراء اللاعبين، وإن كوتينيو غير مرتاح للنقد وهو قابل للبيع هذا الصيف.

وحدد نادي برشلونة قيمة بيع كوتينيو بحوالي مبلغ 100 مليون يورو وذلك وسط اهتمام من بعض الأندية مثل "تشيلسي، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد".