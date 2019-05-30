انت الان تتابع تفاصيل خبر إنتر ميلان يُقيل سباليتي وهذا أقوى المرشحين لخلافته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 03:51 مساءً - أقال نادي إنتر ميلان الإيطالي، الخميس، مدربه لوتشيانو سباليتي، بعد أيام قليلة من إسدار الستار على البطولة المحلية لكرة القدم.

وقال النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "لوتشيانو سباليتي لم يعد مدرباً للفريق الأول"، شاكراً إياه على عمله وما تحقق خلال فترة توليه المنصب، كما تمنى له التوفيق في وجهته التدريبية المقبلة.

بدوره وجه رئيس "النيراتزوري"، الصيني ستيفن تشانغ، رسالة للمدرب المُقال قال فيها: "مدرب، أستاذ، صديق، لقد أعطيت دائماً أفضل ما لديك، هذه المغامرة التي استمرت عامين تعني الكثير بالنسبة للإنتر وبالنسبة لي شخصياً".

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وأضاف موضحاً: "لن ننسى أبداً تفاني سباليتي مع هذا الفريق، ونحن جميعاً نشكرك من قلوبنا".

وكان سباليتي قد تولى مهمة الإشراف الفني على "الأفاعي"، صيف عام 2017، ونجح في قيادة الفريق إلى التأهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بعدما أنهى هذا الموسم رابعاً في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة.

في ذات السياق ذكرت تقارير صحفية إيطالية موثوقة أن إنتر ميلان اقترب بشدة من تعيين أنطونيو كونتي، الذي درّب سابقاً يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، خلفاً لسباليتي في ملعب "جوزيبي مياتزا"، بداية من صيف هذا العام.

وفي هذا الإطار أكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن "النيراتزوري" سيُعلن تعيين كونتي (49 عاماً) مدرباً جديداً للفريق نهاية الأسبوع الجاري، بعد توصل الطرفين إلى "اتفاق شامل، في حين أشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى أن العقد سيمتد لمدة ثلاثة أعوام كاملة.