شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة «الشحات» و«إكرامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة حسين الشحات لاعب الفريق، بشد في عضلة السمانة.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب خاض تدريبات تأهيلية خفيفة في «الجيم» وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء أمس الأربعاء؛ حتى يتخلص اللاعب تدريجيا من آلام عضلة السمانة.

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ويخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس؛ لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.

كما أكد الجهاز الفني أنه سيطمئن على ركبة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء، بسبب إصابته برشح خفيف في الركبة تعرض له في مران الفريق أمس الأول الثلاثاء، حيث اكتفي اللاعب بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش المران الجماعي.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، حيث يتصدر الفريق جدول الدوري برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.