تقارير: يوفيتش يتخذ خطوته الأولى للانتقال لريال مدريد

اقترب النجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت، من الانتقال نحو صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية.

صحيفة "آس" الإسبانية نقلاً عن صحيفة "بيلد" الألمانية، ذكرت أن الاتفاق بين ريال مدريد ونظيره الألماني تم مقابل 60 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ21 عامًا قام بإفراغ محتوياته الموجودة داخل ناديه، وهو ما يدل على اقترابه من الرحيل لصفوف الميرنجي.

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وكشفت مصارد أن اللاعب الصربي أفرغ جميع محتوياته المتواجدة داخل خزانته في ملعب " كومرزبنك آرينا" قبل المغادرة للحصول على إجازته الصيفية بعد انتهاء المنافسات خلال هذا الموسم.

وكان نادي فرانكفورت قام بتفعيل بند الشراء في عقد يوفيتش بشكل مستمر قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي مقابل دفع سبعة ملايين يورو.

وقدّم يوفيتش موسمًا رائعًا مع فرانكفورت بعدما سجل 27 هدفًا وساهم في سبعة أهداف خلال 48 مباراة بجميع المسابقات المحلية والأوروبية.