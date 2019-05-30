إيرادات قياسية للأندية الأوروبية.. وإنجلترا في المقدمة

سجلت أندية الدوريات الكبرى في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، إيرادات مالية مجمعة بقيمة 15.6 مليار يورو ( 17.4 مليار دولار) خلال موسم 2017 ـ 2018، بزيادة 6 % عن الموسم الماضي.

وحققت كل الأندية على مستوى قارة أوروبا رقما قياسيا من الإيرادات بقيمة 28.4 مليار يورو، وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بحسب ما ذكرته إحدى مجموعات خدمات الأعمال الرياضية في تقريرها الصادر اليوم الخميس.

وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز القائمة بأرباح إجمالية بلغت 5.4 مليار يورو.

وتفوقت إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز على الدوري الألماني (بوندسليجا) الذي حل في المركز الثاني بإيرادات بلغت 3.2 مليار يورو في الوقت الذي سجل فيه الدوري الإسباني 3.1 مليار يورو.

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وحافظت البوندسليجا على الصدارة في معدل الحضور الجماهير بمتوسط 44 ألف مشجع للمباراة الواحدة.

وذكرت المجموعة في نسختها الـ28 من المراجعة السنوية للنواحي المالية لكرة القدم الأوروبية "في موسم 2017 ـ 2018، لم تتوقف الزيادة في سوق كرة القدم الأوروبية، رغم المؤشرات المبكرة على أن المواسم المقبلة قد لا تحقق النمو السريع الذي شهدته العديد من المسابقات الكبرى في القارة خلال العقد الماضي".

وأضافت في بيان: "ساهم العقد الجديد لبيع الحقوق الإعلامية للبوندسليجا والذي يمتد لـ4 سنوات في رفع عائدات البث 290 مليون يورو".

وجاء الدوري الإيطالي في المركز الرابع في قائمة الدوريات الأعلى إيرادات، بإجمالي 2.2 مليار يورو والدوري الفرنسي في المركز الخامس بـ1.7 مليار يورو.