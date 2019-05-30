لاعب الريال السابق ينتظر عرض العودة إلى الملكي

ينتظر لاعب خط وسط إشبيلية، تحرك ريال مدريد للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل الرد على عرض ناديه للتجديد.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عقد اللاعب بابلو سارابيا مع إشبيلية ينتهي في 2020، ويوجد شرط جزائي بقيمة تتراوح بين 18 و22 مليون يورو.
وأشار التقرير، إلى أن سارابيا ينتظر عرضًا من ريال مدريد، حيث تواصل عدد من مسؤولي النادي الملكي مع اللاعب، لكن حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي.
وبدأ سارابيا مسيرته الكروية ضمن ناشئي ريال مدريد، وشارك مع الفريق الأول لأول مرة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للميرنجي، ولذلك يتمنى اللاعب العودة إلى منزله.
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