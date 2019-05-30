شكرا لقرائتكم رونالدو يلتحق بالمنتخب البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 02:48

أويراس (البرتغال) - أ ف ب - التحق النجم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات بتشكيلة منتخب البرتغال الذي يستعد لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا المقرر في بورتو في 5 حزيران/يونيو.



وبدت التشكيلة مكتملة في مقر الاتحاد في أويراس بالقرب من لشبونة، قبل أسبوع من المرحلة النهائية للمسابقة القارية الجديدة والتي تقام في البرتغال.

قال المدافع جوزيه فونتي "كريستيانو قائدنا ومن الجيد أن يكون معك أفضل لاعب في العالم".

وتقام المباراة الثانية في نصف النهائي اليوم التالي بين هولندا وانكلترا في غيمارايش (شمال).

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وغاب رونالدو عن دور المجموعات للمسابقة بداعي تكريس وقته للتأقلم مع فريقه الجديد يوفنتوس الايطالي الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي بعد تسعة مواسم في ريال مدريد الاسباني.

ويخوض رونالدو (34 عاما) المسابقة الدولية العاشرة بألوان منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2004 على أرضه (كأس أوروبا 2004 و2008 و2012 و2016، الألعاب الأولمبية 2004، كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018، كأس القارات 2017).

وعاد رونالدو الى تشكيلة البرتغال منتصف آذار/مارس الماضي لخوض التصفيات المؤهلة لكأس اوروبا 2020.

وسيحاول رونالدو الذي توج مع يوفنتوس بلقب الدوري الايطالي لكنه فشل في المسابقة القارية العريقة دوري أبطال أوروبا بالخروج من ربع النهائي، قيادة منتخب بلاده الى لقبه الدولي الثاني بعد كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

ولم يسجل رونالدو مع المنتخب منذ مونديال 2018 خلال الفوز على المغرب (1-صفر). يومذاك سجل هدفه الـ85 دوليا محطما رقم افضل مسجل اوروبي المجري الاسطوري فيرينس بوشكاش.