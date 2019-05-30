شكرا لقرائتكم هازار يعلنها : "اعتقد بأنه الوداع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باكو - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 02:05

صرح المهاجم الدولي التشيخي إدين هازار بعد فوز فريقه تشلسي الانكليزي على مواطنه أرسنال 4-1 واحراز لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم ("يوروبا ليغ")، "أعتقد بأنه الوداع".



وعزز هازار بهذه الجملة المقتضبة لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية تقارير صحافية اعلنت قرب رحيله الى

وعزز هازار بهذه الجملة المقتضبة لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية تقارير صحافية اعلنت قرب رحيله الى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

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