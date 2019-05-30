شكرا لقرائتكم اليوم.. ختام بطولة المحافظات فى الألعاب الإلكترونية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم مساء اليوم بطولة المحافظات فى كرة القدم الإلكترونية، والتى تقام تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتى تقام بالمركز الأوليمبى بالمعادى، والتى شارك فيها 7 محافظات هى الجيزة وأسيوط والمنوفية والغربية ودمياط والدقهلية. وتقام المسابقات التى ينظمها الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية فى لعبة كرة القدم الألكترونية ( فيفا 2019 ) وتشارك كل محافظة بفريق مكون من ثلاثة لاعبين ولاعب احتياطى.

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