شكرا لقرائتكم الأهلى يهدد لاعبيه بعقوبات مغلظة بسبب العنف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، لاعبى فريقه بفرض عقوبات مالية مغلظة خلال الفترة المقبلة، بعد أن لاحظ مدير الكرة والجهاز الفنى وجود حالة من العنف غير المبرر فى التدريبات، الأمر الذى قد يؤثر بالسلب على مسيرة الفريق.
وشهدت الفترة الماضية تعرض أكثر من لاعب فى الأهلى لإصابات قوية بسبب تدخلات زملائهم، ومنهم أحمد حمودى وجونيور أجاى وحسين الشحات ورمضان صبحى.
وكان رمضان صبحى وأحمد فتحى قد دخلا فى مشادة بسبب دخولهما بقوة على بعضهما البعض فى أحد التدريبات قبل أن ينتهى الأمر سريعاً بينهما، من جانبه طلب مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق من اللاعبين الحذر فى التدخلات المشتركة تجنباً لتعرض أى لاعب للإصابة، مهدداً المخالفين للتعليمات بالطرد من المران.
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