شكرا لقرائتكم محمد شريف يبحث عن عرض خليجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يبحث محمد شريف لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى عن عرض خليجى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تأكد اللاعب خروجه من حسابات النادى خلال الفترة المقبلة.
ويسعى محمد شريف إلى الخروج من ثلاجة النادى الأهلى بعرض قوى فى الصيف المقبل بالرغم من امتلاكه عرضًا من ناديه السابق وادى دجلة للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وغاب محمد شريف عن تشكيلة مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى منذ توليه المهمة ما جعل اللاعب يشعر برفض الاستمرار على دكة الأهلى والغياب عن المشاركة فى المباريات الرسمية.
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