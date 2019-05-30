شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد أسبوعين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، موعد عودة مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض للتدريبات الجماعية.

قال طبيب الزمالك إن مصطفى فتحى، سيعود إلى التدريبات الجماعية مع زملائه بعد أسبوعين، عقب انتهاء برنامجه التأهيلي.

أوضح طبيب الزمالك، أن البرنامج التأهيلي المكثف الذى يخضع له مصطفى فتحى فى أحد المراكز بالدوحة حاليًا، سيساهم في عودة اللاعب بصورة جيدة بعدما خضع لجراحة فى ألمانيا، عقب الإصابة، التى تعرض لها فى الركبة وأدت إلى غيابه عن الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.