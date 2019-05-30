كل ما تريد معرفته عن المصرى هذا الموسم...

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جدة - عمرو شويل كشفت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إحصائية لأهداف الفريق هذا الموسم. سجل المصرى البورسعيدى فى 34 مباراة 45 هدفا وتلقت شباكه 38 هدف بفارق 7 أهداف. خاض المصرى 17 مباراة بالدور الأول للدورى سجل 20 هدفا واستقبل 21 هدف بفارق -1، وفى الدور الثانى 17 مباراة سجل 25 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا بفارق 8 أهداف. Advertisements وسجل المصرى البورسعيدى فى الشوط الأول خلال 34 مباراة 16 هدفا وتلقت شباكه 19 هدف بفارق -3، بينما سجل الفريق فى الشوط الثانى خلال 34 مباراة 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا بفارق 10 أهداف. جاءت طريقة إحراز الأهداف كالتالى 25 هدفا بالقدم اليمنى و6 بالقدم اليسرى و14 هدفا بالرأس. وجاءت توقيتات تسجيل الاهداف كالتالى من الدقيقة الأولى وحتى 15 (7 أهداف )، ومن الدقيقة 16 وحتى 30 ( 3 أهداف) ومن الدقيقة 31 حتى 45 (6 أهداف) ومن الدقيقة 46 وحتى 60 ( 6 أهداف) ومن الدقيقة 61 حتى 75 ( 11 هدفا) ومن الدقيقة 76 وحتى 90 (12 هدفا). بينما جاءت توقيتات استقبال الأهداف كالتالى من الدقيقة الأولى وحتى 15 (7 أهداف )، ومن الدقيقة 16 وحتى 30 ( 3 أهداف) ومن الدقيقة 31 حتى 45 (9 أهداف) ومن الدقيقة 46 وحتى 60 ( 3 أهداف) ومن الدقيقة 61 حتى 75 ( 8 أهداف) ومن الدقيقة 76 وحتى 90 (8 أهداف ).

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