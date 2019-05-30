رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

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٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
لوتشيانو سباليتي
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
واقترب إنتر ميلان من التعاقد مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي ويوفنتوس، ليقود الفريق بدايةً من الموسم المقبل، ووفقا لفابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن كونتي سيوقع عقدا مع إنتر ميلان، كمدير فني للفريق، في الأسبوع المقبل. وأضاف أن كونتي سيوجد برفقة بيبي ماروتا المدير التنفيذي،
واقترب إنتر ميلان من التعاقد مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي ويوفنتوس، ليقود الفريق بدايةً من الموسم المقبل، ووفقا لفابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن كونتي سيوقع عقدا مع إنتر ميلان، كمدير فني للفريق، في الأسبوع المقبل.
وأضاف أن كونتي سيوجد برفقة بيبي ماروتا المدير التنفيذي، وبييرو أوسيليو المدير الرياضي للإنتر، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير.
وتابع لفابريزيو رومانو أن أنطونيو كونتي سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مقبلة مع النيراتزوري، لينتهي في يونيو 2022، بينما سيحصل على 12 مليون يورو راتبا سنويا.
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