الرياضة في صحف العالم بين بطولة ساري وعودة نيمار

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حلت بطولة ساري وأزمة ميلان في صدر صحف إيطاليا، فيما جاءت تصريحات هازارد وعودة نيمار أبرز اهتمامات الصحف الإسبانية، بينما انشغلت صحف ألمانيا بتحركات دورتموند في الميركاتو

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على قيادة ماوريسيو ساري لفريق تشيلسي، لحصد لقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على أرسنال في النهائي بنتيجة (4-1)، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "يوفنتوس، ساري يطير، فاز مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي بعد مباراة كبيرة حيث سحق أرسنال 4-1، والآن ضغط البيانكونيري يبدأ.. لقاء بين أنييلي ورئيس تشيلسي من أجل الضوء الأخضر للصفقة"، وأضافت "علامات كونتي وحركته الأولى.. إيكاردي سيرحل.. غدًا إنتر ميلان سيعلن عن المدرب الجديد، الذي لا يريد ماوريتو".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "كرة ساري، ماوريسيو يقود تشيلسي للفوز على أرسنال 4-1، ويتوج بطلاً للدوري الأوروبي ويحرز البطولة الأولى في مسيرته.. ويوفنتوس ينتظره". وأضافت كوريري ديللو سبورت: "أنييلي يريد ساري في يوفنتوس، لكن أبراموفيتش رئيس تشيلسي يمكن أن يعرقل الصفقة.. أرسنال خسر بواسطة

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "كرة ساري، ماوريسيو يقود تشيلسي للفوز على أرسنال 4-1، ويتوج بطلاً للدوري الأوروبي ويحرز البطولة الأولى في مسيرته.. ويوفنتوس ينتظره". وأضافت كوريري ديللو سبورت: "أنييلي يريد ساري في يوفنتوس، لكن أبراموفيتش رئيس تشيلسي يمكن أن يعرقل الصفقة.. أرسنال خسر بواسطة جيرو، بيدرو وهازارد الذي سجل ثنائية". وواصلت: "ميلان، قبضة إليوت الحديدية.. في الصندوق الأمريكي ارتباك متزايد حول كيفية إدارة الروسونيري. دور جازيديس هو أيضًا محل شك.. البحث عن مستثمرين جدد مع عدم استبعاد البيع". وقالت صحيفة "توتو سبورت": "ساري ينتصر والآن يوفنتوس.. تشيلسي يسحق أرسنال 4-1 ويحقق لقب الدوري الأوروبي.. أمس في باكو، اجتماع بين أنييلي ورئيس تشيلسي.. واليوم وكيل ساري في لندن لتحريره من البلوز". تصريحات هازارد وعودة نيمار تصريحات هازارد وعودة نيمار سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات الظاهرة رونالدو نجم ريال مدريد السابق، ورئيس ريال بلد الوليد الحالي، بجانب ما تردد عن رغبة نيمار في العودة مرة أخرى إلى صفوف برشلونة في ميركاتو الصيف. Advertisements وتصدر تصريح رونالدو، صحيفة "ماركا": "أعاني كرئيس أكثر مما كنت كلاعب"، وأضافت: "الظاهرة يكشف لماركا تجربته كرئيس لريال بلد الوليد، ويتحدث عن المقارنة بينه وبين مبابي في بداية مسيرته". وتابعت ماركا: "ريال مدريد سيتعاقد مع البطل، وهازارد صرح بعد تسجيله هدفين في نهائي الدوري الأوروبي: حان وقت التحدي الجديد". وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "كوتينيو في الميركاتو"، وأضافت: "البرازيلي قابل للبيع، وهو غير مرتاح بسبب الانتقادات، وبرشلونة يحتاج إلى بيعه لتوفير أموال للتعاقدات، وقيمته تصل إلى 100 مليون يورو، وهناك بعض الأندية المهتمة مثل تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان". وتابعت موندو ديبورتيفو: "ريال مدريد يُفكر في دي ليخت بسبب رغبة راموس في الرحيل". وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "نيمار فوق الطاولة"، وأضافت: "البرازيلي يعرض نفسه للعودة إلى برشلونة هذا الصيف، والنادي يدرس هذا الخيار لتعزيز الفريق". وتابعت سبورت: "النادي يعلم بأنها ستكون صفقة مُعقدة بسبب سوء العلاقات مع باريس سان جيرمان، وطريقة خروج نيمار من النادي سابقًا وراتبه المرتفع". تحركات دورتموند في الميركاتو

تركزت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، حول تحركات بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات وخطة النادي بشأن شكل الفريق في الموسم المقبل. تحركات دورتموند في الميركاتوتركزت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس، حول تحركات بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات وخطة النادي بشأن شكل الفريق في الموسم المقبل. وجاءت صحيفة "WAZ" بعنوان "في دورتموند، سيكون هناك المزيد من المغادرين"، حيث أفادت برغبة مايكل زورك، المدير الرياضي للنادي، في تحسين تشكيلة الفريق. أما صحيفة "Westfalische Rundschau" فخرجت بعنوان "زورك عن دروس الموسم"، حيث أبرزت تصريحات المدير الرياضي لدورتموند بشأن الدروس المستفادة لناديه من الموسم الماضي. وخرجت صحيفة "Westfalen Post" بعنوان "مزاج جيد"، حيث أكدت رضا زورك عن تحركات دورتموند في سوق الانتقالات حتى الآن، وكان دورتموند قد أبرم 3 صفقات من العيار الثقيل فور نهاية الموسم، بضم الثلاثي نيكو شولز، ثورجان هازارد وجوليان براندت.



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