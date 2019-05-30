مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش". خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز. خط الوسط: محمود عبد العزيز "زيزو" - محمد إبراهيم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد المنعم "كهربا". خط الهجوم: حميد أحداد. ويحتل

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

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خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز.

خط الوسط: محمود عبد العزيز "زيزو" - محمد إبراهيم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد المنعم "كهربا".

خط الهجوم: حميد أحداد.

ويحتل الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 66 نقطة، جمعها من 29 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وخلف الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة.

بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الحادي عشر، وبفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز العاشر.

