انت الان تتابع أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».

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وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، صباح اليوم، أنه تقرر استقدام طاقم حكام روماني لإدارة المباراة، وسيصل إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس، لافتا إلى أن مباراة بيراميدز وحرس الحدود سيديرها الحكم المصري أمين عمر. وتقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي،