إصابة حسين الشحات وأجايي في مران الأهلي

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٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

حسين الشحات

يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ركبة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الكرة، أمس الأربعاء، بسبب إصابته برشح خفيف في الركبة تعرض له في مران الفريق أول من أمس، الثلاثاء، إذ اكتفى اللاعب بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش المران الجماعي، ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم حيث يتصدر الفريق جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

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وقال الجهاز الفني بالأهلي إن حسين الشحات، لاعب الفريق، اشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة، وإن اللاعب خاض تدريبات تأهيلية خفيفة في «الجيم»، أعقبتها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء أمس الأربعاء؛ حتى يتخلص اللاعب تدريجيا من آلام عضلة السمانة. ويخضع اللاعب لفحص طبي قبل