انت الان تتابع الدوري الايطالي: إنتر يؤكد أن سباليتي لم يعد مدربا لفريقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لوتشانو سباليتي

أكد نادي إنتر ميلان الذي أنهى موسمه في المركز الرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس انتهاء ارتباطه بالمدرب لوتشانو سباليتي، وسط تقارير صحافية مؤخرا عن قرب التعاقد مع مواطنه أنطونيو كونتي.

وقال الفريق الذي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل "لوتشانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول (...) النادي يريد أن يشكر سباليتي على عمله والنتائج التي حققناها سويا".

وتمكن سباليتيي (60 عاما) الذي تولى تدريب إنتر في صيف العام 2017، من إيصال الفريق في موسميه معه الى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو حقق ذلك هذا الموسم في المرحلة الأخيرة الأحد الماضي، بضمان إنهاء الدوري رابعا، آخر المراكز المؤهلة.

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وأشرف سباليتي خلال مسيرته على أندية عدة منها أودينيزي وسمبدوريا، وآخرها قبل الانضمام الى إنتر قبل عامين، نادي العاصمة روما.

وأحرز سباليتي في مسيرته عددا من الألقاب أبرزها كأس إيطاليا مرتين مع روما (2007 و2008)، والدوري الروسي مع زينيت سان بطرسبروغ عامي 2010 و2012.

وكان خروج سباليتي من الإدارة الفنية لإنتر متوقعا الى حد كبير بحسب التقارير الصحافية المحلية في الآونة الأخيرة، وسط حديث عن اتفاق إدارة إنتر مع كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس وتشلسي الإنكليزي، على تولي المسؤولية بدلا منه في الموسم المقبل.