شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكمًا لمباراة حرس الحدود وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، الحكم أمين عمر، لإدارة مباراة حرس الحدود وبيراميدز، والتي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.
ويعاون أمين عمر، هاني عبدالفتاح ويوسف البساطي، وعمرو عبدالفتاح حكما رابعا، ومحمود ناجي وأحمد حمدي حكما خامسا.
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