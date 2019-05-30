شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تفاصيل إصابة «أجايي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، يعاني من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، وغاب على إثرها عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء.
وأضاف الجهاز أن اللاعب اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة بجانب تدريبات الجري حول الملعب، في إطار تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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