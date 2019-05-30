شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربي.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي،على ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
تنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ويديرها طاقم تحكيم يوناني، وتنقل المباراة عبر قنوات النيل للرياضة، وأون سبورت.
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