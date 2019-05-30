صفقة فالنسيا المزدوجة تؤكد بقاء فالفيردي

طلب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، التعاقد مع ثنائي فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما يؤكد استمراره في ملعب كامب نو، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، أن داني باريخو ورودريجو مورينو، على رأس اهتمامات فالفيردي، وقد يرحلان عن صفوف الخفافيش، في ظل اهتمام أيضًا من بعض الأندية الكبرى الأخرى، بعدما قدما أداءً مميزًا على مدار الموسم.

وكان ماتيو أليماني، مدير الكرة في فالنسيا، قد قال: "هناك مقولة حقيقية للغاية، وهي (يلعب لاعبو كرة القدم في المكان الذي يريدونه).. فالنسيا يريد أن يجعل لاعبيه سعداء، وأي عرض سيأتي سينظر فيه إذا كان مرضيًا".

وفي أعقاب فوز فالنسيا بكأس الملك على حساب برشلونة، نشر مورينو رسالة، شعر الكثيرون بأنها في سياق الوداع لمشجعي الخفافيش.

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ويعيد البارسا النظر حاليًا في مهاجمه الجديد، في ظل إمكانية التراجع عن فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان، من أجل ضم مورينو.

ومن المتوقع أن يكون المبلغ الذي سيطلبه فالنسيا، مقابل بيع مورينو، أقل كثيرًا من 120 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيدفعه برشلونة في حال التعاقد مع جريزمان.

أما ضم باريخو فسيكون أسهل نسبيًا، حيث لن يزيد ثمنه عن 50 مليون يورو.

ويريد فالفيردي استقدام باريخو بأي شكل، من أجل رفع الضغط عن بوسكيتس، الذي يكافح للعب كل أسبوع.