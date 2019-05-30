الفيصلي يوقع مع المدافع البرازيلي "رافييل دا سيلفا" لمدة موسم

أعلن نادي الفيصلي السعودي عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي رافييل دا سيلفا بشكل رسمي، ليعزز صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وكشف الفيصلي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن تعاقده مع المدافع البرازيلي رافييل دا سيلفا بعقد يمتد لموسم واحد.
ومن المنتظر أن يوقع اللاعب البرازيلي على العقود النهائية، بعد خضوعه للفحوصات الطبية مع الراعي الطبي للنادي.
ووصل اللاعب في الساعات الماضية إلى مطار الملك خالد بالرياض، حيث كان في استقباله عضو العلاقات العامة بالنادي منصور الرخيمي.
وسيعلن عنابي سدير عن توقيع اللاعب الرسمي خلال الساعات المقبلة، في انتظار الفحص الطبي ونتائجه.
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