حكم دولي إيطالي يقترب من رئاسة لجنة الحكام السعودية

يواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم تحركاته من أجل حسم ملف رئيس لجنة الحكام الجديد، قبل إنطلاقة الموسم المقبل 2019 - 2020. تقارير سعودية كشفت عن حكم أوروبي قريب من تولي مهمة رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد السعودي بالموسم الجديد. وبات الحكم الدولي الإيطالي روسيتي أبرز الأسماء المرشحة لتولي مهمة رئيس اللجنة الجديد خلال الفترة المقبلة. Advertisements ووصلت مفاوضات اتحاد الكرة والحكم الإيطالي السابق لمراحل متقدمة للغاية، لتنصيبه على رأس لجنة الحكام. يذكر أنه بعد رحيل الإنجليزي كلاتنبيرج عن لجنة الحكام، تعاقب عليها عدد من الأسماء، كان آخرها الحكم الإيطالي الشهير كولينا.

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