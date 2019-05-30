لويز يقحم ميسي ورونالدو في مزاح حول هازارد

قال ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، إن زميله كالوم هودسون-أودوي يمكنه سد الفراغ، الذي قد يتركه إيدين هازارد في ستامفورد بريدج.

وسحق تشيلسي منافسه آرسنال (4-1) في باكو، الليلة الماضية، في نهائي الدوري الأوروبي، بفضل هدفي أوليفيه جيرو وبيدرو وثنائية هازارد.

وربما تكون ثنائية الأمس، هي الأخيرة لهازارد مع الفريق، وسط تكهنات بانتقاله إلى ريال مدريد كما يرغب.

ويواجه تشيلسي عقوبة حرمان، من ضم لاعبين جدد في الموسم المقبل، إلا إذا نجح في إسقاط قرار (الفيفا).

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لكن لويز يعتقد أن هودسون-أودوي (18 عاما) يمكنه تعويض هازارد.

وردا على سؤال حول اللاعب الذي سيعوض هازارد، قال لويز مازحا "ميسي أو رونالدو".

وأضاف "إذا رحل (هازارد) سأتمنى له التوفيق، إنه لاعب رائع وصديق، وعرفته منذ جاء إلى هنا وهو صغير السن، وأنا سعيد من أجله، لأن العالم يعرف من هو إيدين هازارد".

وتابع "لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم تعويض هازارد.. كالوم (هودسون-أودوي) رائع، إنه يعرف النادي جيدا منذ كان صغيرا، ولديه قدرات تدفعه لأن يكون مثل إيدين في يوم ما.. إنها قصة جديدة لكالوم، لم يبدأ مسيرته جيدا بسبب الإصابة، لكنه سيتحسن مع الوقت".