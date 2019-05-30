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سيليسين يُعلن عن مطالب برشلونة المالية لبيعه

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أكد الحارس الهولندي ياسبر سيليسين أن نادي لا يمانع فكرة رحيله عن ملعب كامب نو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكنه في نفس الوقت طلب مبلغ كبير من أجل التخلص من خدماته.

ويعد سيليسين الحارس الثاني في برشلونة بسبب تألق الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغين مع الفريق الأول لملعب كامب نو تحت قيادة المدرب آرنيستو فالفيردي.

وارتبط سيليسين حارس أياكس السابق بالرحيل لصفوف بنفيكا لكن الأمور المالية حالت دون اتمام الصفقة.

وقال سيليسين في تصريحات صحافية: " برشلونة طلب 60 مليون يورو من أجل بيعي وهذا المبلغ لا يساعدني اطلاقا".

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وتابع حديثه: " ما زلت هادئًا، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

وأكمل: "الذهاب لبنفيكا؟ سوف أذهب الآن لقضاء عطلتي ومن ثم التفكير في مصيري".

وختم تصريحاته: "أريد الذهاب لنادي يلعب ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى".

يذكر أن بنفيكا اكتفى بتقديم 20 مليون يورو فقط من أجل التعاقد مع حارس المنتخب الهولندي الأول من صفوف برشلونة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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