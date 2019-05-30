يوفيتش ينتظر إشارة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن إنتظار المهاجم الصربى لوكا يوفيتش لاعب نادى إينتراخت فرانكفورت، الإعلان الرسمى عن إنتقاله إلى صفوف نادى ريال مدريد الإسبانى، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن يوفيتش أنهى علاقته بنادى إينتراخت فرانكفورت، بعد قيامه بجمع متعلقاته فى مركز تدريب الفريق، قبل المغادرة، لقضاء عطلته الصيفية، فى إنتظار حسم انضمامه إلى ريال مدريد.

أضافت الصحيفة أن المهاجم الصربى صاحب الـ21 عاما، ينتظر الإعلان الرسمى عن صفقة انتقاله للنادى الملكى فى الميركاتو الصيفى، والتى سوف تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو، وهى التى ينتظرها المدرب الفرنسي بفارغ الصبر لتعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل.

ونجح يوفيتش فى خطف أنظار عمالقة أندية أوروبا هذا الموسم، من خلال تسجيله 27 هدفا خلال 48 مباراة خاضها مع ناديه الألمانى فى جميع المسابقات، قبل أن ينجح ريال مدريد فى التوصل إلى إتفاق على انضمامه للفريق.

ويستعد يوفيتش لخوض مباراتين مع منتخب صربيا خلال شهر يونيو المقبل أمام منتخبى أوكرانيا وليتوانيا يومى 7 و 10، ضمن تصفيات يورو 2020.