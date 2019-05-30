إنجلترا وش السعد على نجولو كانتى

نجح نادى تشيلسي الإنجليزي فى حصد لقب الدوري الأوروبى للمرة الثانية فى تاريخه على حساب نظيره نادى أرسنال، بالفوز عليه بنتيجة 4 – 1، فى المباراة النهائية التى جمعت الناديين أمس الأربعاء فى باكو عاصمة اذربيجان.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أن النجم الفرنسي نجولو كانتى لاعب وسط تشيلسي، يعد الأكثر فرحا بلقب اليوروباليج، خاصة وأن اللاعب كانت تحوم الشكوك حول مشاركته فى المباراة بسبب الإصابة.

أضافت الصحيفة أن كانتى صاحب الـ28 عاما نجح فى التتويج برابع ألقابه بعد الوصول إلى إنجلترا عام 2015، عندما انضم لصفوف ناديه السابق ليستر سيتي، من نادى كان الفرنسي مقابل 5.6 مليون إسترليني.

ونجح اللاعب الفرنسي فى حصد لقب الدوري الإنجليزي مع فريق الثعالب خلال موسم 2015 – 2016، ثم انتقل إلى تشيلسي، ليتوج فى موسمه الأول بلقب البريميرليج، وفى الموسم التالى فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وأخيرا لقب الدوري الأوروبى.

وينتظر تشيلسي الفائز من لقاء ليفربول مع توتنهام فى نهائى دوري أبطال أوروبا المقرر له بعد غدا السبت، على لقب السوبر الأوروبى، فى المباراة التى ستقام على ملعب "فودافون أرينا"، معقل بشكتاش التركى يوم 14 أغسطس المقبل.